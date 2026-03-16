تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، جراج هيئة النقل العام بمنطقة محرم بك، للاطلاع على الحالة الفنية للأتوبيسات والتأكد من كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات نقل متميزة للمواطنين وتحسين منظومة النقل الجماعي بالثغر.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد شعبان رئيس هيئة نقل الركاب، حيث تم متابعة أعمال الصيانة الدورية للأتوبيسات، مع التشديد على سرعة إصلاح الأعطال البسيطة لإعادة المركبات المتوقفة للعمل فورًا.

خطة تدعيم أسطول النقل وشراء 120 أتوبيسًا جديدًا

أوضح المحافظ أن المحافظة تسعى للتعاون مع شركة النصر للسيارات لشراء 120 أتوبيسًا جديدًا، بهدف تدعيم أسطول الهيئة وتوفير بدائل نقل مريحة تخفف الضغط عن المواطنين على خطوط النقل العام.

التحول نحو الطاقة النظيفة

أكد محافظ الإسكندرية الالتزام بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويل 200 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، بما يحقق استفادة اقتصادية ويواكب التوجه القومي نحو الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن المشروع يمثل محورًا أساسيًا في خطة تطوير أسطول النقل العام، ويسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل التكاليف التشغيلية.

حضور القيادات ومتابعة خطط الصيانة

شهدت الزيارة حضور اللواء أحمد حبيب سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح سكرتير عام مساعد المحافظة، إلى جانب قيادات فنية وإدارية بالهيئة العامة لنقل الركاب، حيث تم استعراض الموقف الحالي للورش وخطط الصيانة المستقبلية لضمان استدامة الخدمة على جميع خطوط المحافظة.