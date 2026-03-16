إعلان

أهالي قرية الفنت ببني سويف يحتفلون بفوز الشيخ بلال في "دولة التلاوة" (صور)

كتب : حمدي سليمان

07:34 م 16/03/2026
    أهالي قرية الفنت ببني سويف يحتفلون بفوز الشيخ بلال (1)
  • عرض 3 صورة
    أهالي قرية الفنت ببني سويف يحتفلون بفوز الشيخ بلال (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية الفنت أجواء من الفرح والاحتفالات بعد فوز الشيخ بلال سيف، ابن القرية، بلقب الموسم الأول من مسابقة «دولة التلاوة – ترتيل»، فيما عبر الأهالي عن فخرهم الكبير بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى قائمة أبناء المحافظة المتميزين في القرآن الكريم.

فرحة كبيرة بين الأهالي

سادت حالة من الفخر والسعادة بين أهالي القرية، الذين حرصوا على تقديم التهاني لعائلة الشيخ بلال سيف، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير بحفظ القرآن الكريم وتشجيع الشباب على التميز الديني.

إشادة بموهبة الشيخ بلال سيف

أشار الأهالي إلى أن الشيخ بلال سيف يتميز بـ صوت عذب وأداء متقن في التلاوة، وأنه بذل جهدًا مستمرًا خلال السنوات الماضية حتى تمكن من تحقيق هذا الفوز المشرف على مستوى الجمهورية.

تكريم الرئيس وتهنئة المحافظ

أكد الأهالي أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ بلال سيف يمثل فخرًا كبيرًا للمحافظة، فيما أشاد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف بالإنجاز، مؤكدًا أن الفوز يعكس دور المحافظة في دعم المواهب القرآنية وتشجيع الشباب على التمسك بالقيم الدينية السمحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفنت بني سويف دولة التلاوة الشيخ بلال سيف

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

