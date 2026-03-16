شهدت قرية الفنت أجواء من الفرح والاحتفالات بعد فوز الشيخ بلال سيف، ابن القرية، بلقب الموسم الأول من مسابقة «دولة التلاوة – ترتيل»، فيما عبر الأهالي عن فخرهم الكبير بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى قائمة أبناء المحافظة المتميزين في القرآن الكريم.

فرحة كبيرة بين الأهالي

سادت حالة من الفخر والسعادة بين أهالي القرية، الذين حرصوا على تقديم التهاني لعائلة الشيخ بلال سيف، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير بحفظ القرآن الكريم وتشجيع الشباب على التميز الديني.

إشادة بموهبة الشيخ بلال سيف

أشار الأهالي إلى أن الشيخ بلال سيف يتميز بـ صوت عذب وأداء متقن في التلاوة، وأنه بذل جهدًا مستمرًا خلال السنوات الماضية حتى تمكن من تحقيق هذا الفوز المشرف على مستوى الجمهورية.

تكريم الرئيس وتهنئة المحافظ

أكد الأهالي أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ بلال سيف يمثل فخرًا كبيرًا للمحافظة، فيما أشاد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف بالإنجاز، مؤكدًا أن الفوز يعكس دور المحافظة في دعم المواهب القرآنية وتشجيع الشباب على التمسك بالقيم الدينية السمحة.