إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالخارجة بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

12:06 ص 17/03/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

أُصيب 4 شباب، مساء اليوم الإثنين، إثر انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه في شارع حسن حلمي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ما استدعى تدخل سيارات الإسعاف لنقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرك أمني عاجل

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري إلى المستشفى. وبالفحص تبين أن المصابين هم مازن أحمد حسين، ومحمد صبري محمد، وحمد خالد أحمد، ومحمد أحمد عبد الرحيم، وجميعهم يبلغون من العمر 18 عامًا، ويقيمون بمدينة الخارجة.

تحقيقات النيابة

انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسباب انقلاب التروسيكل.

الوادي الجديد مدينة الخارجة انقلاب تروسيكل حادث مروري مستشفى الخارجة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي
"لم يفقد وعيه".. بيان من أسرة هاني شاكر يكشف تفاصيل علاجه خارج مصر
دراما و تليفزيون

"لم يفقد وعيه".. بيان من أسرة هاني شاكر يكشف تفاصيل علاجه خارج مصر
تغيرات سريعة.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار
أخبار مصر

تغيرات سريعة.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار

أكسيوس: الندم يُسيطر على محيط ترامب بعد الحرب ضد إيران.. ومخاوف من فخ التصعيد
شئون عربية و دولية

أكسيوس: الندم يُسيطر على محيط ترامب بعد الحرب ضد إيران.. ومخاوف من فخ التصعيد
كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟
رمضان ستايل

كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟

