أُصيب 4 شباب، مساء اليوم الإثنين، إثر انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه في شارع حسن حلمي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ما استدعى تدخل سيارات الإسعاف لنقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرك أمني عاجل

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري إلى المستشفى. وبالفحص تبين أن المصابين هم مازن أحمد حسين، ومحمد صبري محمد، وحمد خالد أحمد، ومحمد أحمد عبد الرحيم، وجميعهم يبلغون من العمر 18 عامًا، ويقيمون بمدينة الخارجة.

تحقيقات النيابة

انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسباب انقلاب التروسيكل.