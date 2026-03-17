لم تكن صرخة الطفلة الرضيعة كافية لتنقذها من مصير مأساوي داخل دولاب مظلم، حيث تحولت خلافات عاطفية وانتقام أعمى إلى جريمة هزت قلوب أهالي محافظة البحيرة، لتدفع طفلة بريئة حياتها ثمنًا لخطة شيطانية نسجتها والدتها.

علاقة محرمة ونهاية مأساوية

بدأت القصة حين استمرت المتهمة "مي إ.م.ح"، 24 عامًا، في علاقة غير شرعية مع خطيبها السابق، رغم زواجها من آخر وإنجابها رضيعة لم تكمل عامها الأول. ومع تصاعد الخلافات، طلب منها الهروب معه، لكنها رفضت، ليهددها بفضح علاقتهما.

خطة الانتقام

أمام هذا التهديد، لم تجد المتهمة سوى طريق مظلم للتخلص من أزمتها، فقررت تنفيذ خطة صادمة، كان ضحيتها طفلتها الرضيعة. استغلت وجودها بمفردها داخل المنزل، وأخفت رضيعتها داخل دولاب غرفة النوم، ثم وضعت فوقها أكوامًا من الملابس حتى لفظت أنفاسها الأخيرة اختناقًا.

محاولة تضليل العدالة

لم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، بل توجهت المتهمة إلى مركز شرطة الرحمانية، وحررت بلاغًا باختفاء الطفلة، متهمة خطيبها السابق باختطافها، في محاولة لإلصاق الجريمة به انتقامًا منه.

كشف الحقيقة

تلقت الأجهزة الأمنية البلاغ، وبدأت في فحص الواقعة، حيث تم العثور على جثمان الطفلة داخل دولاب الملابس بمنزل الأسرة، وبمواجهة الأم، انهارت واعترفت بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام.

أمام المحكمة

وخلال أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات دمنهور، حاول دفاع المتهمة الدفع بعدم مسؤوليتها الجنائية، مطالبًا بعرضها على الطب النفسي، إلا أن التقرير أكد سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة.

قرار المحكمة

وعلى ضوء ذلك، قررت المحكمة في جلستها المنعقدة أمس الإثنين إحالة أوراق المتهمة إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، في واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية التي شهدتها محافظة البحيرة.