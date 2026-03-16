في قلب واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، يقف جبل الطير شامخًا على ارتفاع 120 متراً، شاهدًا على تعاقب الحضارات فوق أرض مصر.

وقالت الدكتورة سهام بحر، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بالوادي الجديد، إن الجبل يمثل وحدة فريدة تجمع بين الفن الصخري البدائي والروحانية المسيحية، ويعد أحد أهم النقاط الأثرية في الصحراء الغربية.

من 4500 عام قبل الميلاد.. رحلة النقوش الصخرية

تبعد جبال الطير نحو 8 كيلومترات شمال مدينة الخارجة، وتحمل جدرانه أقدم النقوش الصخرية التي تعود للفترة بين 4500 و3000 قبل الميلاد، تصوّر الإنسان والحيوان وتعكس الحياة البدائية في الواحات.

وأكدت سهام أن الجبل كان محطة رئيسية على طريق درب الأربعين التجاري الذي ربط مصر بالسودان، ما أكسبه أهمية استراتيجية واقتصادية عبر العصور.

ملاذ آمن للطيور وسر التسمية

حول سر تسميته، أوضحت مدير الآثار أن أسراب الحمام الجبلي اتخذت من شقوق الجبل مسكنًا لها، وهو ما منح المكان اسم "جبل الطير"، إذ تحولت هذه الشقوق إلى حصون طبيعية تحمي صغار الطيور من مفترسات الصحراء، لتصبح الجبل "مملكة للطيور".

كهف مريم.. صلوات الرهبان في زمن الاضطهاد

مع حلول القرن الرابع الميلادي، تحول جبل الطير إلى ملاذ للأقباط خلال فترات الاضطهاد الروماني.

وأوضح منصور عثمان، مدير الآثار القبطية السابق بالخارجة، أن كهف مريم يقع على ارتفاع 200 متر ويحتوي على رسومات للصليب ونقوش مسيحية نادرة، بينها كتابة الراهب "أرسنيوس": "أتيت لهذا المكان لأتفرغ لعبادة ربي وأرى العالم الصغير من موقعي"، والتي تعكس فلسفة الزهد والهروب إلى الله في تلك الحقبة.

علاقة تاريخية بـ "مدينة الخلود" في البجوات

يقع جبل الطير بالقرب من جبانة "البجوات" الشهيرة، أو "مدينة الموتى"، التي تضم 263 مزارًا أثريًا استخدمت كمقابر منذ ما قبل المسيحية، وتحولت لاحقًا لتصبح مدافن للأقباط، موثقة رحلة الإيمان والمعاناة في المنطقة.

طريق التجارة والإهمال

وأشار محسن عبد المنعم، مدير فرع الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالوادي الجديد، إلى أن الجبل كان جزءًا من درب الأربعين التجاري بين مصر والسودان، ما منحه بعدًا تجاريًا وتاريخيًا إضافيًا، لكنه تعرض للإهمال وأضرار نتيجة الزيارات غير المنظمة والمخربشات على الجدران الصخرية.

وقال محمد محسن، مرشد سياحي بالوادي الجديد، إن الموقع يحتاج إلى خطة عاجلة للحماية والترميم، وتحسين الخدمات، وتوفير مرشدين متخصصين، وإدراجه ضمن برامج الترويج السياحي الرسمية لضمان الحفاظ على نقوشه وكنوزه التاريخية النادرة.