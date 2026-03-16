أنهى رجل في العقد الخامس من عمره حياته شنقًا داخل غرفته بمنزله بقرية المقمورة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، في حادث مأساوي يُرجح أنه ناتج عن أزمة نفسية مر بها.

البلاغ والتحرك الأمني

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار بالعثور على الشخص مشنوقًا داخل منزله. فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة.

نقل الجثة وبدء التحقيق

تبين من الفحص أن الجثة تعود لـ محمود أ. ع، 45 عامًا، وتم نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق. كما حررت الشرطة محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.