لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، مساء اليوم الإثنين، إثر سقوط سقف مخبز داخل عقار بمنطقة البيطاش في نطاق حي العجمي غربي الإسكندرية. وانتقلت الأجهزة التنفيذية والميدانية إلى الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين المنطقة.

تحرك عاجل وتوجيهات المحافظ

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة الإسكندرية بلاغًا بسقوط سقف مخبز داخل عقار مكون من 6 طوابق في أول شارع البيطاش.

ووجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بالتوجه الفوري للموقع، مع تشديد الحراسة وتأمين محيط العقار لحماية المارة.

قرار ترميم وحالة المصابين

أظهرت المعاينة الأولية أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 47 لسنة 2026. أسفر الحادث عن حالتي وفاة، بالإضافة إلى إصابة شخص واحد حالته مستقرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

إجراءات لاحقة لتأمين الموقع

نسقت الأجهزة التنفيذية بحي العجمي مع الإدارة العامة للمرور لوضع حاجز حول العقار ومنع اقتراب المواطنين. وتواصل الجهات المعنية التعامل مع الأجزاء الخطرة لضمان استقرار العقار وسلامة المنشآت المجاورة.

تعازي المحافظ

تقدم المهندس أيمن عطية بخالص التعازي لأسر المتوفين، مؤكدًا متابعة الموقع حتى الانتهاء الكامل من أعمال التأمين.