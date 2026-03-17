أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور.. ارتفاع البلطي

كتب : ميريت نادي

11:02 ص 17/03/2026

أسعار السمك اليوم

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار السمك المأكولات البحرية سعر السمك البلطي اليوم سعر السمك البوري

فيديو قد يعجبك



تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%
"لم يفقد وعيه".. بيان من أسرة هاني شاكر يكشف تفاصيل علاجه خارج مصر
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات الجوية ويشاركهم الإفطار
وزير الدفاع الإسرائيلي: اغتلنا لاريجاني
"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
