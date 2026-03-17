سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

10:27 ص 17/03/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 17-3-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4883 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6278 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7325 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8371 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 58600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 83710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 260338 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 418550 جنيهًا.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.38% إلى نحو 5025 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر جنيه الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء

