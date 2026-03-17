ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.38% عند مستوى 45813 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.62%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.61% عند مستوى 45187 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية الأسهم الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى.

الأسهم الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم اجواء للصناعات الغذائية – مصر.

