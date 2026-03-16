أحبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، محاولة تهريب كميات كبيرة من السكر التمويني المدعوم إلى السوق السوداء. حيث ضبطت إدارة الرقابة بالمديرية سيارة نقل محملة بـ 3.5 طن من السكر قبل التصرف فيها بطرق غير قانونية.

تشديد الرقابة على تداول السلع التموينية

وأوضح المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن الضبطية جاءت في إطار تكثيف الرقابة الميدانية على حركة تداول السلع التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن السيارة تم توقيفها، وبفحص حمولتها تبين وجود السكر المدعم، وجرت عملية تحريز الكمية المضبوطة رسميًا.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفة، مشددًا على استمرار ملاحقة المتلاعبين بالسلع الاستراتيجية في جميع أنحاء المحافظة.