التقت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، وفد هيئة تنمية الصعيد، بحضور الدكتورة روضة يوسف، رئيس فرع الهيئة بالمحافظة، لمتابعة سبل التعاون المشترك ودفع عجلة المشروعات التنموية الكبرى في المحافظة. جاء اللقاء استكمالًا للمباحثات السابقة بين المحافظ ورئيس الهيئة بالقاهرة.

منطقة صناعية متكاملة ومجمع ضخم يوفر فرص عمل

كشفت المحافظ أن اللقاء تناول مقترح إنشاء منطقة صناعية متكاملة ومجمع مصانع ضخم يمتد على مساحة 100 فدان بمدينة الخارجة، بهدف خدمة أبناء المحافظة وخلق فرص عمل حقيقية. كما تم متابعة تنفيذ خطة تطوير مجمع التمور بالخارجة، لتعزيز كفاءة تشغيله بالاستعانة بخبرات القطاع الخاص.

افتتاحات مرتقبة ومجمعات حرفية

استعرض الاجتماع الاستعدادات النهائية لتدشين مصنع إنتاج "شكائر الزماط" بمدينة الخارجة خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى متابعة سير العمل بالمجمع الصناعي الحرفي في مركز بلاط. كما تم التخطيط لإنشاء مصنع متطور لتدوير المخلفات الزراعية لاستغلال الموارد البيئية والاقتصادية للمحافظة على أفضل وجه.

دعم الاستثمار وتسريع التنفيذ

شددت المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات المستهدفة لدخولها حيز التنفيذ الفعلي، مؤكدة تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم اللوجستي لجذب الاستثمارات الجادة، بهدف تحويل المقومات الطبيعية للوادي الجديد إلى قيمة مضافة تخدم الاقتصاد القومي.

هيئة تنمية الصعيد ودورها في التنمية

تأسست هيئة تنمية الصعيد بموجب القانون رقم 157 لسنة 2018 لتكون محركًا للتنمية في محافظات الوجه القبلي، ومعالجة سنوات طويلة من التهميش. وتشهد المحافظة مؤخرًا طفرة في المشروعات القومية، خصوصًا في قطاع التمور الذي تمتلك فيه أكثر من 2.5 مليون نخلة، ضمن استراتيجية "حياة كريمة" وتوطين الصناعة بالمحافظات لتقليل الهجرة وتحقيق تنمية مستدامة.