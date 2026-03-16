شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم، بمشاركة 1000 حافظ وحافظة من مختلف الفئات العمرية.

وأكد "عطية" أن الإسكندرية تظل منارة للعلم والثقافة والدين، وأن دعم حفظة كتاب الله يعزز القيم الأصيلة لدى الأجيال الجديدة.

تهنئة الفائزين ودور الأسرة والمحفظين

هنأ المحافظ الفائزين وأسرهم، مثمّنًا جهود أولياء الأمور والمحفظين في إعداد جيل واعٍ بمبادئ الدين السمحة، مشددًا على أهمية الفهم والتطبيق العملي للمعاني القرآنية في الحياة اليومية.

بناء الإنسان وتنمية الوعي

أوضح "عطية" أن الهدف من هذه الأنشطة هو بناء الإنسان وتنمية وعيه، وأن الحفظ يجب أن يتبعه فهم دقيق للمعاني لتصبح جزءًا من السلوك والأخلاق.

وأشار المحافظ إلى استمرار المحافظة في رعاية المبادرات التي تعزز الوعي الثقافي والديني لدى الشباب والباحثين، مثنيًا على جهود كافة الجهات المنظمة.

شهد الحفل حضور كل من: الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتورة فايزة زايد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ إبراهيم الجمل، مدير منطقة الوعظ الأزهرية، والدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر المجلس القومي للمرأة، والأستاذ محمد وهبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجاويد الخير، والمستشار سعد السعدني، رئيس نادي القضاة السابق.