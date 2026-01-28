بالصور- أسيوط تترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال 10 أيام

من مغارات التنقيب إلى البدلة الحمراء.. حكاية "ملك الذهب" التي أثارها سيجار

أسيوط ـ محمود عجمي:

يشهد أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط، حالة من الترقب مع اقتراب إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، والتي تمثل خطوة محورية في تحديد مستقبل الطلاب بين التعليم الثانوي العام أو الفني.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بأسيوط لـ"مصراوي" أن النتيجة متوقع إعلانها خلال 10 أيام، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعات النهائية، تمهيدًا لاعتمادها من اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط؛ وأوضح أن النتيجة ستُنشر على الموقع الرسمي للمديرية، بالإضافة إلى إرسالها إلى الإدارات التعليمية لإعلانها في المدارس فور اعتمادها.

وشدد المصدر على أن أعمال التصحيح والرصد جرت بدقة تامة وبأعلى درجات الشفافية، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مؤكّدًا التزام فرق العمل بالمعايير المنظمة لكل مراحل التقدير.

وفي سياق متصل، تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأربعاء، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، ومراحل تقدير الدرجات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتكثيف المتابعة على أعمال الامتحانات واللجان.

وبدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد مقر لجنة النظام والمراقبة بحي غرب أسيوط، حيث تابع خطة العمل داخل الغرفة السرية وغرفة الحاسب الآلي وغرفة رصد ومراجعة الدرجات، تحت إشراف رئيس اللجنة والمشرفين المختصين؛ ووجّه دسوقي القائمين على اللجنة بضرورة تحسين آليات العمل، والالتزام بسرية البيانات، وضمان الدقة في التصحيح والرصد، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مع التأكيد على الالتزام بمعايير السلامة المهنية وتوفير بيئة عمل مناسبة.

وخلال الجولة، التقى دسوقي بالمقدرين والموجهين والمشرفين، وحثّهم على الالتزام بضوابط التصحيح والمراجعة الدقيقة تحت مسؤولية الموجهين الأوائل وموجهي عموم المواد؛ وأشار إلى أن لجان تقدير الدرجات باشرت عملها منذ السبت 24 يناير الجاري داخل 4 مقار رئيسية بالمحافظة: مدرسة التجارة الثانوية بنات، ومدرسة الإمام علي بن أبي طالب الابتدائية، ومدرسة جمال فرغلي سلطان الثانوية، ومدرسة اللواء نبيل العزبي الابتدائية، إضافة إلى مقر لجنة النظام والمراقبة "كنترول الشهادة الإعدادية"، وذلك بمشاركة 2300 معلم ومعلمة، وفق التعليمات الوزارية المنظمة.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بأعلى درجات الشفافية وسرية البيانات، وتأمين نقل وحفظ أوراق الإجابة، وتفعيل نظام المراجعة المزدوجة داخل لجان التقدير، بإشراف مباشر من الموجهين العموم، كما أكد التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتوفير بيئة آمنة للمصححين، مشيرًا إلى استمرار أعمال التصحيح خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لإعلان النتيجة فور انتهاء المراجعة النهائية واعتمادها رسميًا.