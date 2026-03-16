شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس خلال الأسبوع المقبل

كتب : أحمد العش

10:00 ص 16/03/2026
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
    صورة أرشيفية لأضرار نوة قاسم على الإسكندرية خلال السنوات السابقة (1)
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
    نوة قاسم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس على مستوى الجمهورية خلال الفترة من الثلاثاء 17 مارس وحتى السبت 21 مارس 2026، وفقًا لأحدث خرائط الطقس الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

وأوضحت "الهيئة" في بيانها أن الطقس سيكون باردًا في الصباح الباكر، مائلًا للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد خلال ساعات الليل.

وحذرت من تكوّن شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مناطق وسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح.

وأشارت "الأرصاد" إلى نشاط للرياح يوم الثلاثاء 17 مارس على السواحل الغربية على فترات متقطعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق مطروح، السلوم، سيوه وبعض مناطق الصحراء الغربية.

حالة الطقس بداية من الأربعاء المقبل

ولفتت "الهيئة" إلى أنه اعتبارًا من الأربعاء 18 مارس، من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد وسيناء، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة مع نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس تخضع للمتابعة المستمرة والتحديث، خاصة في ظل التغيرات السريعة في خرائط الطقس خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

وكشفت "الهيئة" عن توقعاتها لدرجات الحرارة العظمى والصغرى على عدد من مناطق الجمهورية خلال الفترة من الثلاثاء وحتى السبت، وجاءت على النحو التالي:

الثلاثاء 17 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 15 درجة – العظمى 25 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 15 درجة – العظمى 23 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 12 درجة – العظمى 28 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 18 درجة – العظمى 33 درجة

الأربعاء 18 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 15 درجة – العظمى 25 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 15 درجة – العظمى 22 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 12 درجة – العظمى 27 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 18 درجة – العظمى 35 درجة

الخميس 19 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة – العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 28 درجة

الجمعة 20 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة – العظمى 22 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 9 درجات – العظمى 23 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 13 درجة – العظمى 28 درجة

السبت 21 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة – العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 23 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة – العظمى 27 درجة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات تستند إلى أحدث خرائط الطقس، ويتم تحديثها بشكل دوري حال حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



