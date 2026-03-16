سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين
كتب : آية محمد
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة 7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 16-3-2026، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع.
بنك مصر: 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 52.45 جنيه للشراء، و 52.55 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.62 جنيه للشراء، و52.72 جنيه للبيع.