سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين

كتب : آية محمد

10:58 ص 16/03/2026

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة 7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 16-3-2026، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.45 جنيه للشراء، و 52.55 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.62 جنيه للشراء، و52.72 جنيه للبيع.

وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026