أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية فتح باب التقدم لشغل منصب مدير مستشفى قويسنا المركزي بنظام الندب، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الإدارة الصحية ودعم تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

وأكدت المديرية أن الإعلان يأتي ضمن خطة اختيار قيادات تمتلك الخبرة والكفاءة القادرة على تحسين الأداء داخل المستشفيات الحكومية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز الانضباط الإداري داخل المنشآت الطبية التابعة للمديرية.

شروط ومعايير الترشح للوظيفة

وضعت مديرية الشئون الصحية مجموعة من الشروط والمعايير للراغبين في التقدم لشغل الوظيفة، حيث يشترط أن يكون المتقدم من شاغلي الدرجة الأولى التخصصية، مع أفضلية للمتقدمين من المجموعات الطبية المختلفة مثل الطب البشري أو الصيدلة أو العلاج الطبيعي أو طب الأسنان.

كما يتعين على المتقدمين تقديم بيان حالة وظيفية مفصل ومعتمد من واقع ملف الخدمة، يتضمن التدرج الوظيفي للمتقدم والجزاءات إن وجدت، بالإضافة إلى إرفاق شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها في مجالات العمل المختلفة، إلى جانب ضرورة امتلاك مهارات التعامل مع الحاسب الآلي.

وطالبت المديرية المتقدمين بإعداد رؤية أو مقترح متكامل لتطوير منظومة العمل داخل المستشفى، بما يعكس القدرة على الإدارة والتخطيط وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

مدة التقديم ومكان تسليم الأوراق

وأوضحت المديرية أن باب التقديم سيظل مفتوحاً لمدة 15 يوماً تبدأ من 15 مارس 2026، على أن يتوجه الراغبون في التقدم إلى إدارة الموارد البشرية بديوان عام مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة واستكمال إجراءات الترشح.

خلفية فتح باب الترشح

ويأتي الإعلان عن شغل المنصب بعد قرار اللواء عمرو الغريب باستبعاد مدير مستشفى قويسنا المركزي وعدد من المسؤولين، وذلك عقب جولة تفقدية مفاجئة رصد خلالها عدداً من المخالفات المتعلقة بضعف الإشراف الإداري وعدم انتظام العمل داخل المستشفى.

كما تقرر إحالة بعض الوقائع التي تم رصدها خلال الجولة إلى النيابة الإدارية للتحقيق، في إطار متابعة الانضباط الإداري داخل المؤسسات الصحية وضمان تقديم خدمات طبية ملائمة للمواطنين.