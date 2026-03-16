التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار باللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، وذلك في مستهل زيارته الحالية إلى شرم الشيخ، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم القطاع السياحي بالمحافظة وزيادة الحركة السياحية الوافدة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض رؤى وأفكار تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى جنوب سيناء، مع التركيز على تطوير الخدمات السياحية ورفع جودة المنتج السياحي بما يعزز تنافسية المقصد السياحي المصري ويشجع الاستثمار في القطاع.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المحافظة لدعم صناعة السياحة وتذليل أي عقبات قد تواجهها، خاصة في مدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى ما تتمتع به جنوب سيناء من مقومات سياحية متنوعة وأنماط سياحية متعددة قادرة على جذب شرائح مختلفة من السائحين، من بينها السياحة الشاطئية والثقافية والروحانية وسياحة المؤتمرات والتسوق، إلى جانب الأنماط السياحية المتخصصة مثل مراقبة الطيور.. مشددا في الوقت ذاته على أهمية الترويج بشكل أكبر لهذه الأنماط السياحية المتنوعة، والعمل على خلق مناطق جذب سياحي جديدة تستهدف شرائح مختلفة من الزائرين.

من جانبه، رحب محافظ جنوب سيناء بوزير السياحة والآثار خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ، مشيداً بما تضمنه اللقاء من مناقشات مثمرة، ومؤكداً دعم المحافظة الكامل للقطاع السياحي والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجهه بما يسهم في زيادة أعداد السائحين وتشجيع الاستثمار السياحي.