مصادرة 33 طن جبن مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

صادرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بالتنسيق نحو 33 طنًّا من الأجبان مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وذلك خلال ضبط مخزن للمواد الغذائية يعمل بدون ترخيص، في نطاق شرق المحافظة، في حملة مكبرة لضبط الأسواق بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن الحملة أسفرت عن ضبط مخزن غير مجهز، وبداخله 31 طنًّا و35 كجم من الجبن مختلف الأنواع والأوزان، بالإضافة إلى طن و858 كجم من الأجبان منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

قاد الحملة المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، بمشاركة قيادات المديرية وإدارة تموين شرق وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وتعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على مخازن السلع الغذائية غير المرخصة.