إعلان

مصادرة 33 طن جبن مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية -صور

كتب : محمد البدري

03:20 م 28/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مصادرة 33 طن جبن مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية (1)
  • عرض 4 صورة
    مصادرة 33 طن جبن مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية (2)
  • عرض 4 صورة
    مصادرة 33 طن جبن مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد البدري:

صادرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بالتنسيق نحو 33 طنًّا من الأجبان مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وذلك خلال ضبط مخزن للمواد الغذائية يعمل بدون ترخيص، في نطاق شرق المحافظة، في حملة مكبرة لضبط الأسواق بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن الحملة أسفرت عن ضبط مخزن غير مجهز، وبداخله 31 طنًّا و35 كجم من الجبن مختلف الأنواع والأوزان، بالإضافة إلى طن و858 كجم من الأجبان منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

قاد الحملة المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، بمشاركة قيادات المديرية وإدارة تموين شرق وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وتعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على مخازن السلع الغذائية غير المرخصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصادرة جبن مجهولة المصدر جبن مجهولة المصدر داخل مخزن مخزن غير مرخص بالإسكندرية مديرية التموين بالإسكندرية ضبط مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أسطورة ليفربول يشن هجوما على لجنة التعاقدات بسبب صلاح وفان دايك
رياضة عربية وعالمية

أسطورة ليفربول يشن هجوما على لجنة التعاقدات بسبب صلاح وفان دايك
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026
أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026
"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم الفيوم؟
أخبار المحافظات

"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم الفيوم؟
ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
شئون عربية و دولية

ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات؟
عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون