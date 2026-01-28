إعلان

جولات ميدانية لمتابعة تدريب معلمات ومديري مدارس جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

03:55 م 28/01/2026
تفقدت الدكتورة وفاء محمد رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، تدريبات الحقائب التدريبية الثالثة، التي جرى إطلاقها لتعزيز القيادة المدرسية لمديري المدارس الابتدائية، والمقام بمدرسة الشهيد محمود ناجى الثانوية العسكرية، بعنوان "أساسيات القيادة المدرسية".

وكان فى استقبالها مها عبد السلام، مدير ادارة التدريب بديوان المديرية، وأحمد غيث، مدير إدارة الطور التعليمية.

وقالت وكيل الوزارة، إن هذه التدريبات مخصصة لمديري مدارس المرحلة الابتدائية، وذلك استكمالًا لجهود وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الشركاء والجهات المانحة، لتطوير منظومة التعليم في هذه المرحلة بحضور 126 مديرًا ومديرة مدرسة ابتدائية بالمحافظة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تنمية المهارات القيادية والإدارية، ورفع كفاءة القيادات التربوية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بالأداء المؤسسي داخل المدارس.

كما تفقدت وكيل الوزارة، التدريب المقام بمدرسة الأمل الرسمية لغات لمعلمات وموجهات رياض الأطفال، على استراتيجيات التدريس الفعالة، والتعلم القائم على اللعب و التدريس باستخدام الرواية والقصة وتنمية مهارات الوعي الصوتي لدي طفل الروضة، والذى يمتد لعدة أسابيع بمعدل 5 برامج تدريبية ويستهدف 33 معلمة رياض الأطفال.

وأوضحت مدير المديرية أن هذه الحقائب التدريبية تركزعلى إكساب المشاركين مفاهيم القيادة الفعّالة، وتنمية مهارات إدارة فرق العمل، وتعزيز قدرات اتخاذ القرار، إلى جانب بناء بيئة تعليمية داعمة ومحفّزة بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي ويحقق أهداف رؤية تطوير التعليم للمراحل القادمة.

وأشارت إلى أن هذه الحقائب التدريبية تأتى ضمن سلسلة من البرامج التدريبية الهادفة إلى دعم القيادات المدرسية وتنمية مهارات المعلمين والمعلمات بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء التعليمي والخدمات المقدمة للطلاب بالطرق العلمية الحديثة.

