حبس مدير نشاط رياضي سنة في وفاة الشاب محمد اللبان بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

04:55 م 28/01/2026

تعبيرية

قضت محكمة جنح رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بحبس مدير النشاط الرياضي بإحدى القرى السياحية لمدة عام، وتغريمه 5 آلاف جنيه، وإلزامه بسداد 5 آلاف جنيه تعويضًا مؤقتًا لأسرة الشاب محمد اللبان، على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاته إثر حادث داخل حمام السباحة بالقرية.

وتعود أحداث الواقعة إلى تعرض الشاب محمد اللبان لحادث أثناء استخدام إحدى ألعاب الأكوا بارك داخل القرية السياحية، حيث اصطدم بقاع حمام السباحة بسبب انخفاض منسوب المياه، في ظل عدم وجود لوحات تحذيرية أو إشراف كافٍ من المنقذين.

وأدى الحادث إلى إصابته بجرح قطعي في الرأس وكسر في الفقرتين الخامسة والسادسة من العمود الفقري، إضافة إلى إصابته بورم في الحبل الشوكي، ما تسبب في شلل كامل وفوري.

وأفادت أسرة المجني عليه بأن أحد النزلاء تدخل لإنقاذه من الغرق في ظل غياب المنقذين، مشيرين إلى تأخر وصول الطبيب لأكثر من نصف ساعة دون تقديم أي إسعافات أولية، الأمر الذي ساهم في تدهور حالته الصحية.

وبعد دخوله في غيبوبة وخضوعه لعدة عمليات جراحية دقيقة، توفي الشاب محمد اللبان داخل المستشفى متأثرًا بإصاباته.

حبس مدير نشاط رياضي وفاة الشاب محمد اللبان الإسماعيلية

