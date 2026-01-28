إعلان

انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

03:43 م 28/01/2026
شهدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية على مستوى المديرية، والتي أُقيمت بمدرسة طور سيناء الثانوية الفندقية في أجواء تنافسية متميزة، بمشاركة نخبة من الطلاب المتفوقين من مختلف الإدارات التعليمية، بحضور سامى الجندي، مدير إدارة الشئون التنفيذية، والمهندس مصطفى زرد، رئيس مجلس أمناء المديرية، ومحمد ثابت، موجه عام التربية الاجتماعية، عزيزة شام، مدير التعليم الثانوي، وموجهي المرحلة الثانوية.

وأكدت مدير المديرية، خلال متابعتها للمسابقة حرص المديرية على دعم الطلاب المتميزين، وتنمية روح التنافس الإيجابي بينهم، مشيدة بالمستوى العلمي الرفيع للطلاب وحسن تنظيم المسابقة، لما لها من دور هام في اكتشاف المواهب وصقل القدرات العلمية.

وأشارت إلى أن فريق المدرسة الحاصلة على المركز الأول على مستوى المديرية سيمثل المحافظة فى التصفية على مستوى الجمهورية في الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير المقبل، بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة.

محمود ناجى الثانوية العسكرية- الأهرام الرسمية لغات بإدارة طور سيناء التعليمية، ومدارس على بن أبى طالب الرسمية لغات، وعلى بن أبى طالب بإدارة دهب التعليمية، ومدارس شرم الشيخ الرسمية لغات، وجيل أكتوبر الثانوية بإدارة شرم الشيخ التعليمية، ومدرسة أبو زنيمة الثانوية، ومدرسة أبو رديس الثانوية.

وعلى هامش المسابقة تفقدت مدير المديرية مطبخ المدرسة الثانوية الفندقية، وفندق المدرسة.

