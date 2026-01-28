إعلان

كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الخانكة

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:51 م 28/01/2026

مشاجرة - أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتعود الواقعة إلى تلقي اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، نقلاً عن اللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد برصد تداول مقطع فيديو يظهر خلاله وقوع مشاجرة بين عدة أشخاص بدائرة مركز شرطة الخانكة، استخدمت خلالها أسلحة نارية وعصي خشبية.

وبالفحص الذي قاده المقدم دكتور أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، تبين أنه بتاريخ 25 الجاري ورد بلاغ للمركز بحدوث مشاجرة بين طرف أول يضم مالك محل له معلومات جنائية وشخصًا آخر، وطرف ثان مكون من شقيقين لهما معلومات جنائية وسمسار، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات سابقة حول الجيرة، وعلى إثرها قام الطرف الثاني بإحداث تلفيات بالمحل ملك الطرف الأول باستخدام عصي خشبية، مع إطلاق عيار ناري في الهواء بواسطة سلاح ناري كان بحوزة أحدهم، دون وقوع أي إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، وبقيادة الرائد أحمد مجدي، والرائد محمد أسامة، والنقيب محمد معتز، والنقيب محمود الحديدي، والنقيب محمد عطا، معاوني رئيس المباحث، تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم فرد محلي الصنع، والعصي الخشبية المستخدمة في الواقعة، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر أحدهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء مشاجرة بالأسلحة في الخانكة بمديرية أمن القليوبية

