السجن المشدد 15 عامًا لشاب قتل جاره بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عامًا، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه، على المتهم بقتل جاره بمدينة كفر الدوار إثر مشادة كلامية بينهما.

كانت المحكمة، قررت أمس الثلاثاء تأجيل القضية لجلسة اليوم للنطق بالحكم، بعد الاستماع إلى هيئة الدفاع عن المجني عليه، التي طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم.

وكان المستشار محمود الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 16269 لعام 2025 جنح قسم كفر الدوار، والمقيدة برقم 1589 لعام 2025 جنايات كلى شمال دمنهور.

وأوضحت النيابة العامة، أن المتهم "أحمد .ح.ع"، 32 عامًا، مقيم بمنطقة الحدائق بمدينة كفر الدوار، قتل المجني عليه محمد حسن عبد القادر زهرة بغير سبق إصرار أو ترصد عقب مشادة كلامية نشبت بينهما في الطريق العام، حيث اعتدى المتهم على الضحية باستخدام سلاح أبيض "مطواة" مسددًا له طعنتين، استقرت إحداهما في الناحية اليسرى من الصدر، فسقط المجني عليه غارقًا في دمائه.