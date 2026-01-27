إعلان

"الفيديو قديم".. آثار إدفو تنفي انتشار الكلاب وتؤكد: عليّنا الأسوار (صور)

كتب : إيهاب عمران

10:34 م 27/01/2026
    إقبال سياحى كبير بمعبد إدفو
    السياح داخل معبد ادفو

نفى أسامة إسماعيل، مدير عام منطقة آثار إدفو بمحافظة أسوان، صحة ما يتردد بشأن انتشار الكلاب الضالة داخل المعبد في الوقت الراهن، مؤكدًا أن المكان خالٍ تمامًا منها، وأن الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي الذي يظهر مجموعة كبيرة من الكلاب يعود لفترة زمنية بعيدة إبان موسم التزاوج، ولا يعكس الوضع الحالي.

أضاف مدير عام المنطقة أن إدارة المعبد تعاملت مع الثغرات التي كانت تسمح بدخول الحيوانات، حيث كانت الكلاب تتسلل عبر بعض الأجزاء المنخفضة في الأسوار، ليتم اتخاذ إجراءات فورية شملت التعامل معها وتعليتها لمنع تكرار ذلك وتأمين الموقع الأثري بشكل كامل.

وأشار إسماعيل إلى أن المعبد يشهد حاليًا رواجًا سياحيًا كبيرًا، حيث يستقبل آلاف الزوار يوميًا من مختلف الجنسيات، تزامنًا مع توافد أعداد كبيرة من السياح المصريين مع انطلاق إجازة منتصف العام الدراسي.

آثار إدفو الكلاب أسوان

