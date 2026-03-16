الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله في بيروت

كتب : مصراوي

04:00 ص 16/03/2026

قصف إسرائيل وحزب الله

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، توجيه ضربات لبنى تحتية تابعة لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الأحد، وفق ما أفاد إعلام محلي، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء في الصباح شمل أحياء عدة في المنطقة.

ووقع غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم الإثنين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأحد، مقتل 5 أشخاص في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدتي مجدل سالم وعيتيت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية عيتا الشعب وحانين والقوزح بقضاء بنت جبيل.

وأضافت الوكالة، أن غارات إسرائيلية مكثفة وقصفا مدفعيا استهدف بلدة الطيبة في مرجعيون، وفقا لروسيا اليوم.

