ترامب: بعض المرشحين لقيادة إيران ماتوا ولدينا أسماء أخرى نعتقد أنها مناسبة


كتب- محمد أبو بكر:

03:55 ص 16/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بعض المرشحين لقيادة إيران ماتوا ولدينا أسماء أخرى نعتقد أنها مناسبة وسنرى ما سيحدث.

وأضاف "ترامب": علاقتي مع نتنياهو استثنائية للغاية ونتفاهم بشكل جيد.

كان الرئيس الأمريكي ترامب، قال: يجب ملاحقة الوسائل الإعلامية التي تنشر معلومات مضللة بشأن الحرب في إيران بتهمة الخيانة.

وأضاف "ترامب": نقصف قطاع تصنيع الطائرات المسيرة في إيران.

وأوضح: إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة لتأمين مضيق هرمز.

