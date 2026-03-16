قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بعض المرشحين لقيادة إيران ماتوا ولدينا أسماء أخرى نعتقد أنها مناسبة وسنرى ما سيحدث.

وأضاف "ترامب": علاقتي مع نتنياهو استثنائية للغاية ونتفاهم بشكل جيد.

كان الرئيس الأمريكي ترامب، قال: يجب ملاحقة الوسائل الإعلامية التي تنشر معلومات مضللة بشأن الحرب في إيران بتهمة الخيانة.

وأضاف "ترامب": نقصف قطاع تصنيع الطائرات المسيرة في إيران.

وأوضح: إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة لتأمين مضيق هرمز.