حذر قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، من الهجوم على جزيرة "خرج" الإيرانية، بعد إعلان واشنطن سابقا مهاجمة أهداف عسكرية فيها.

في حسابه على منصة "إكس"، كتب الأدميرال تنكسيري: "لقد اختبرتم إيران مرة عبر مضيق هرمز"، مضيفا: "وإذا كان التحكم الذكي في المضيق قد رسم لكم مؤشرا جديدا لأسعار النفط، فإن الهجوم على جزيرة خرج سيخلق لكم معادلة أخرى مروعة وجديدة لأسعار وتوزيع الطاقة في العالم".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن السبت، أن القوات الأمريكية استهدفت الجزيرة الواقعة في الركن الشمالي الشرقي من الخليج، مؤكدا تدمير جميع الأهداف العسكرية فيها.

وأضاف ترامب، أن الجيش الأمريكي لم يستهدف البنية التحتية النفطية في الجزيرة خلال هذه الضربة، محذرا من أن هذا الخيار قد يدرس مستقبلا إذا تدخلت إيران في مضيق هرمز ومنعت السفن من العبور بحرية وأمان.

وزعم ترامب مساء الأحد أنه يمكن للولايات المتحدة تدمير خطوط الأنابيب في جزيرة خرج في 5 دقائق ولا يستطيع الإيرانيون فعل أي شيء حيال ذلك.

صرح لاحقا لـ "إن بي سي نيوز"، أن الجيش الأمريكي دمر جزيرة خرج بالكامل، لكنه لم يلمس خطوط الطاقة لأن إعادة بنائها قد تستغرق سنوات، ملوحا بضربها مجددا.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن احتلال جزيرة خرج سيكون خطأ أكبر من الهجوم عليها.

أعلنت إيران أن الهجوم الأمريكي على الجزيرة لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين المدنيين أو العسكريين.

في حين قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، إن "الهجمات الأخيرة على جزيرتي خرج وأبو موسى الإيرانيتين نُفذت باستخدام أراضي بعض دول الخليج"، وفقا لروسيا اليوم.