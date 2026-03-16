اعتراض 18 مسيرة في 20 دقيقة.. الدفاع السعودية تعلن عن هجوم إيراني واسع

كتب : مصراوي

03:58 ص 16/03/2026

وزارة الدفاع السعودية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية التصدي لهجوم إيراني واسع شمل 18 طائرة مسيرة تم اعتراضها في أقل من 20 دقيقة، بينها 4 في منطقة الرياض وواحدة في المنطقة الشرقية.

أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، أن القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير عدة تهديدات جوية بينه 56 صاروخا باليستيا و17 صاروخ كروز تم تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها داخل المملكة خلال الايام الأخيرة.

وأكد التصدي لـ450 طائرة مسيرة أخرى حاولت دخول الأجواء السعودية، لافتا إلى أن المملكة أصبحت أول قوة في العالم تنجح في تدمير صواريخ كروز، مشددا على جاهزية المنظومات الدفاعية وقدرات الاعتراض العالية.

تأتي هذه العمليات الدفاعية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير، وما يرافقها من هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدد من الدول العربية والإقليمية.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية أبلغت طهران أنها تفضل تسوية النزاع الإيراني الأمريكي بالطرق الدبلوماسية، لكنها سترد عسكريا إذا تكررت الهجمات الإيرانية على أراضيها أو منشآت الطاقة، وفق تقارير إعلامية، وفقا لروسيا اليوم.

