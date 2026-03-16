بعد نشوب حريق محدود.. دبي تقرر تعليق الرحلات الجوية إثر حادث المطار


كتب- محمد أبو بكر:

04:32 ص 16/03/2026

مطار دبي الدولي

أعلنت السلطات في دبي، عن تعليق جميع الرحلات الجوية بعد وقوع حادث نتيجة استهداف بطائرة مسيرة بالقرب من مطار دبي الدولي، والذي تسبب في نشوب حريق محدود.

وأكدت الجهات المختصة، أنه لم تُسجل أي إصابات بشرية جراء الحادث، بحسب إي بي سي نيوز.

وأفادت فرق الدفاع المدني في دبي، بأنها تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية تم تنفيذها بسرعة لمنع أي أضرار إضافية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني بدبي تعليق الرحلات الجوية "كإجراء احترازي لضمان سلامة جميع الركاب والموظفين"، مشيرة إلى أن الحركة الجوية ستستأنف فور التأكد من خلو المنطقة من أي مخاطر.

بريطانيا تضع سفينة الإمداد "لايم باي" في حالة تأهب قصوى
شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي
يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار

