أعلنت السلطات في دبي، عن تعليق جميع الرحلات الجوية بعد وقوع حادث نتيجة استهداف بطائرة مسيرة بالقرب من مطار دبي الدولي، والذي تسبب في نشوب حريق محدود.

وأكدت الجهات المختصة، أنه لم تُسجل أي إصابات بشرية جراء الحادث، بحسب إي بي سي نيوز.

وأفادت فرق الدفاع المدني في دبي، بأنها تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية تم تنفيذها بسرعة لمنع أي أضرار إضافية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني بدبي تعليق الرحلات الجوية "كإجراء احترازي لضمان سلامة جميع الركاب والموظفين"، مشيرة إلى أن الحركة الجوية ستستأنف فور التأكد من خلو المنطقة من أي مخاطر.