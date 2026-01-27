إعلان

انطلاق الحقيبة التدريبية الثالثة لتعزيز القيادة المدرسية لمديري الابتدائي بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

12:10 م 27/01/2026
جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء فعاليات الحقيبة التدريبية الثالثة بعنوان «أساسيات القيادة المدرسية»، والمخصصة لمديري مدارس المرحلة الابتدائية، وذلك استكمالًا لجهود وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع الشركاء والجهات المانحة، لتطوير منظومة التعليم بهذه المرحلة.

واستُضيفت الفعاليات بمدرسة الشهيد محمود ناجي، بمشاركة 126 مديرًا ومديرة مدرسة ابتدائية، ضمن خطة متكاملة تستهدف تنمية المهارات القيادية والإدارية، ورفع كفاءة القيادات التربوية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بالأداء المؤسسي داخل المدارس.

ويأتي تنفيذ الحقيبة التدريبية بناءً على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتحت إشراف مها عبد السلام مدير إدارة التدريب بالمديرية.

وتركّز الحقيبة التدريبية على إكساب المشاركين مفاهيم القيادة الفعّالة، وتنمية مهارات إدارة فرق العمل، وتعزيز قدرات اتخاذ القرار، إلى جانب بناء بيئة تعليمية داعمة ومحفّزة، بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي ويحقق أهداف رؤية تطوير التعليم بالمرحلة الابتدائية.

ويأتي تنفيذ هذه الحقيبة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية الهادفة إلى دعم القيادات المدرسية وتمكينها من مواجهة التحديات التربوية المعاصرة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء التعليمي والخدمات المقدمة للطلاب.

