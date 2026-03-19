الكونجرس يرفض مجددًا تقييد صلاحيات ترامب بشأن حرب إيران.. ما القصة؟


كتب- محمد أبو بكر:

02:40 ص 19/03/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

رفض أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، مرة أخرى مشروع قرار كان يهدف إلى إلزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية مستقبلية ضد إيران.

وجاءت نتيجة التصويت برفض المشروع بأغلبية 53 مقابل 47 صوتًا، حيث انضم السيناتور الجمهوري راند بول إلى الديمقراطيين في دعم القرار، بينما صوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان مع الجمهوريين لإسقاطه، بحسب سي إن إن.

ويُعد هذا التصويت ثاني محاولة من الديمقراطيين منذ اندلاع التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لتمرير قرار يقيد صلاحيات الرئيس في شن الحرب، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل حتى الآن.

وأكد الديمقراطيون عزمهم الاستمرار في الدفع نحو إجراء تصويتات مماثلة، مطالبين بعقد جلسات استماع علنية يدلي خلالها كل من وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث بشهادتهما أمام الكونغرس بشأن تطورات الحرب.

ورغم ذلك، فإن فرص تمرير مثل هذا القرار تبدو ضعيفة، إذ كان سيتعين عليه اجتياز مراحل تشريعية معقدة داخل الكونغرس، قبل أن يواجه على الأرجح حق النقض الرئاسي، والذي يتطلب أغلبية الثلثين لتجاوزه، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل موازين القوى الحالية.

ترامب الكونجرس الشيوخ الأمريكي صلاحيات ترامب بشأن حرب إيران حرب إيران وأمريكا

