كتب- محمد أبو بكر:

أفاد مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية، بوقوع حادث بحري قبالة السواحل الشرقية لـ الإمارات العربية المتحدة، حيث تعرضت سفينة لضربة بمقذوف مجهول المصدر، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

ووقعت الحادثة، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بالقرب من مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم.

وأوضح المركز أن السفينة أصيبت أثناء إبحارها في خليج عُمان، على مسافة تُقدّر بنحو 11 ميلاً بحريًا شرق خورفكان، الأمر الذي تسبب في اندلاع النيران على متنها.

وأشار المركز إلى أن المنطقة تشهد تصاعدًا في الحوادث البحرية، إذ تم تسجيل أكثر من 20 واقعة استهدفت ناقلات نفط وسفن شحن وسفن أخرى، في كل من الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان، وذلك منذ بداية الحرب، وفقًا لبيانات سابقة صادرة عن المركز.