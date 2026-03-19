اشتعلت النيرات بها.. حريق في سفينة بريطانية بعد استهدافها قبالة سواحل الإمارات

كتب : مصراوي

02:42 ص 19/03/2026

حريق سفينة شحن - ارشيفية

كتب- محمد أبو بكر:

أفاد مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية، بوقوع حادث بحري قبالة السواحل الشرقية لـ الإمارات العربية المتحدة، حيث تعرضت سفينة لضربة بمقذوف مجهول المصدر، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

ووقعت الحادثة، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بالقرب من مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم.

وأوضح المركز أن السفينة أصيبت أثناء إبحارها في خليج عُمان، على مسافة تُقدّر بنحو 11 ميلاً بحريًا شرق خورفكان، الأمر الذي تسبب في اندلاع النيران على متنها.

وأشار المركز إلى أن المنطقة تشهد تصاعدًا في الحوادث البحرية، إذ تم تسجيل أكثر من 20 واقعة استهدفت ناقلات نفط وسفن شحن وسفن أخرى، في كل من الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان، وذلك منذ بداية الحرب، وفقًا لبيانات سابقة صادرة عن المركز.

حريق سفينة حريق في سفينة بريطانية سفينة بريطانية بريطانيا

فيديو قد يعجبك



د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟
الأهلي يكمل مقاعد دور نصف نهائي دوري السلة بعد فوزه على سبورتنج
وزير الخارجية السعودي: رسالة الرياض إلى إيران واضحة لن نقبل الابتزاز والتصعيد
أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية