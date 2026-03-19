أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنويهًا عاجلًا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة وطوال اليوم الخميس، محذرة المواطنين من عدم اتخاذ التدابير اللازمة.

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسوك، أن نشاط الرياح سيطال أغلب أنحاء البلاد، مع زيادة في إثارة الأتربة والرمال، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، خاصة بالصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد.

وتوقعت "الأرصاد" استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على أقصى السواحل الشمالية الغربية، على أن تمتد هذه السحب تدريجيًا لتشمل باقي السواحل الشمالية والوجه البحري مع ساعات الليل، لتصل إلى مناطق القاهرة الكبرى، مع تأثير أقل حدة.

ودعت "الهيئة" المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، ومنها الابتعاد عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وبقاء مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر في المنازل، وإغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، وتغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة القيادة بحذر على الطرق، خاصة الطرق السريعة، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مؤكدة متابعة الوضع الجوي أولًا بأول واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.

