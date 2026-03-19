"أغلقوا النوافذ وارتدوا الكمامات".. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس

كتب : أحمد العش

12:51 ص 19/03/2026
    حالة الطقس اليوم الخميس 19 مارس 2026.. الأرصاد تحذر من العاصفة الترابية (3)
    حالة الطقس اليوم الخميس 19 مارس 2026.. الأرصاد تحذر من العاصفة الترابية (2)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنويهًا عاجلًا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة وطوال اليوم الخميس، محذرة المواطنين من عدم اتخاذ التدابير اللازمة.

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسوك، أن نشاط الرياح سيطال أغلب أنحاء البلاد، مع زيادة في إثارة الأتربة والرمال، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، خاصة بالصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد.

وتوقعت "الأرصاد" استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على أقصى السواحل الشمالية الغربية، على أن تمتد هذه السحب تدريجيًا لتشمل باقي السواحل الشمالية والوجه البحري مع ساعات الليل، لتصل إلى مناطق القاهرة الكبرى، مع تأثير أقل حدة.

ودعت "الهيئة" المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، ومنها الابتعاد عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وبقاء مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر في المنازل، وإغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، وتغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة القيادة بحذر على الطرق، خاصة الطرق السريعة، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مؤكدة متابعة الوضع الجوي أولًا بأول واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.

فأل خير للمصريين.. من هو جلال جيد المرشح لتحكيم مباراة الأهلي والترجي؟
د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
وول ستريت: ترامب يعارض ضرب مواقع الطاقة الإيرانية

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)

