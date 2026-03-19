الأهلي يكمل مقاعد دور نصف نهائي دوري السلة بعد فوزه على سبورتنج

كتب : نهي خورشيد

01:29 ص 19/03/2026

ضمن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أليانز الممتاز، بعد فوزه على فريق سبورتنج بنتيجة 80-58 في المباراة الفاصلة التي حسمت التأهل منذ قليل.

نتائج أشواط سلة الأهلي وسبورتنج

وجاءت نتائج فترات المباراة على النحو التالي:
• الفترة الأولى: الأهلي 18 – سبورتنج 11
• الفترة الثانية: الأهلي 35 – سبورتنج 27
• الفترة الثالثة: الأهلي 63 – سبورتنج 40
• الفترة الرابعة: الأهلي 80 – سبورتنج 58

وكان سبورتنج فاز في المباراة الأولى من سلسلة الدور ربع النهائي، قبل أن يعادل الأهلي السلسلة في المباراة الثانية، ثم نجح في حسم التأهل بفوزه في المباراة الفاصلة، ليكمل عقد الفرق المتأهلة للمربع الذهبي.

ويضاف الأهلي إلى الثلاثي المتأهل سابقاً وهم: الاتحاد السكندري، الزمالك، والمصرية للاتصالات.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أليانز الممتاز للسلة

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد السكندري مع الزمالك في نصف النهائي، فيما يواجه الأهلي فريق المصرية للاتصالات في سلسلة تقام بنظام Best Of 5، إذ يتأهل الفريق الذي يحقق الفوز في ثلاث مباريات إلى الدور النهائي.

وتقام منافسات نصف النهائي على صالتي برج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة خلال أيام 24 و25 و29 و30 مارس الجاري، مع تحديد يوم 2 أبريل لإقامة المباراة الفاصلة في حال التعادل بين الفرق.

إقرأ أيضًا:

مصدر بالزمالك ينفي الأرقام المغلوطة حول عرض نيوم لزيزو

"مغربي".. صحيفة تكشف حكم مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحدث الموضوعات

"سيجارة" تقود "عاملي الدقي" للسجن.. اعتديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة
حوادث وقضايا

"سيجارة" تقود "عاملي الدقي" للسجن.. اعتديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة
"لو صُمت في مصر وسافرت السعودية قبل العيد.. أعيّد ولا أصوم؟".. أمين الفتوى
جنة الصائم

"لو صُمت في مصر وسافرت السعودية قبل العيد.. أعيّد ولا أصوم؟".. أمين الفتوى
تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
شئون عربية و دولية

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
خميس وجمعة وسبت.. دول تصوم ودول تفطر
جنة الصائم

خميس وجمعة وسبت.. دول تصوم ودول تفطر
موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"
دراما و تليفزيون

موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"

رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية