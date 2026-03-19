الأهلي يكمل مقاعد دور نصف نهائي دوري السلة بعد فوزه على سبورتنج

ضمن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أليانز الممتاز، بعد فوزه على فريق سبورتنج بنتيجة 80-58 في المباراة الفاصلة التي حسمت التأهل منذ قليل.

نتائج أشواط سلة الأهلي وسبورتنج

وجاءت نتائج فترات المباراة على النحو التالي:

• الفترة الأولى: الأهلي 18 – سبورتنج 11

• الفترة الثانية: الأهلي 35 – سبورتنج 27

• الفترة الثالثة: الأهلي 63 – سبورتنج 40

• الفترة الرابعة: الأهلي 80 – سبورتنج 58

وكان سبورتنج فاز في المباراة الأولى من سلسلة الدور ربع النهائي، قبل أن يعادل الأهلي السلسلة في المباراة الثانية، ثم نجح في حسم التأهل بفوزه في المباراة الفاصلة، ليكمل عقد الفرق المتأهلة للمربع الذهبي.

ويضاف الأهلي إلى الثلاثي المتأهل سابقاً وهم: الاتحاد السكندري، الزمالك، والمصرية للاتصالات.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أليانز الممتاز للسلة

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد السكندري مع الزمالك في نصف النهائي، فيما يواجه الأهلي فريق المصرية للاتصالات في سلسلة تقام بنظام Best Of 5، إذ يتأهل الفريق الذي يحقق الفوز في ثلاث مباريات إلى الدور النهائي.

وتقام منافسات نصف النهائي على صالتي برج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة خلال أيام 24 و25 و29 و30 مارس الجاري، مع تحديد يوم 2 أبريل لإقامة المباراة الفاصلة في حال التعادل بين الفرق.

