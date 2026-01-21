ماتوا وهم ينتظرون الحلوى.. حكاية "عصافير الراهب" الثلاثة الذين غدر بهم

المنوفية- أحمد الباهي:

في بيت بسيط بقرية الراهب، كان 3 أطفال يخرجون كل يوم معًا، يمسكون أيدي بعضهم في طريقهم للدرس، أكبرهم كانت الطفلة "مكة أشرف عاطف"، في السادسة من عمرها، تتقدم بخطوات أهدأ، وأمامها أبناء عمومتها الأصغر: الطفل "عبدالله سعيد عاطف"، خمس سنوات، وشقيقته "جنة" ذات الثلاث سنوات ونصف، راكبين دراجة الجاني.

كانوا معروفين في الشارع، ضحكاتهم خفيفة، وملامحهم بريئة، لا تعرف سوى اللعب والدرس والعودة سريعًا إلى البيت.

الأب يقول بصوت مكسور إن المتهم لم يكن غريبًا عنهم، كان صديقًا له منذ فترة، يجلس معه، ويعرف بيته وأطفاله، ويلاعبهم، ويجلب لهم البسكويت والحلوى.

اعتاد الصغار عليه، ولم يخافوا منه يومًا، بل كانوا يفرحون بوجوده، ويصدقون وعوده، تلك الثقة كانت الباب الذي دخل منه الشر.

في صباح ذلك اليوم، استدرجهم المتهم بكلمات بسيطة، قال لهم إنه جلب ألعابًا وحلوى، ركب الطفلان الأصغر سنًا، عبدالله وشقيقته، على الدراجة، بينما سارت "مكة" ابنة عمومتهم الكبرى خلفهما.

لم يشك أحد في الأمر، فالرجل معروف لهم، وصديق لوالدهم، داخل البيت المهجور، وضعهم في غرفة واحدة، ووعدهم بالطعام واللعب، أقنعهم بالجلوس، واحدًا تلو الآخر، حتى انفرد بكل طفل، الأب يروي بحزن أنه حين عثر عليهم، وجد اثنين من أطفاله معلقين في غرفة، بينما كانت الطفلة الأخرى - ابنة أخيه- في غرفة ثانية، في مشهد لا ينسى.

يقول: "عرفت على طول إنه هو.. كان مهددني قبل كده وقال لي هيحرق قلبي.. وفعلا حرق قلبي، مش باقي غير أحذيتهم وكتبهم في البيت".

اقرأ أيضًا..

خنقهم في منزل مهجور.. ضبط المتهم بقتل "أطفال المنوفية" الثلاثة (صور)

كانوا راجعين من الدرس.. العثور على جثث 3 أطفال داخل منزل مهجور بالمنوفية

"متشابكو الأيدي".. الكاميرات توثق اللحظات الأخيرة لأطفال المنوفية (صور)

هنا "بيت الراهب المهجور".. الصور الأولى من مسرح جريمة مقتل أطفال المنوفية (صور)

"خنقهم وعلق جثثهم".. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بقتل أطفال المنوفية