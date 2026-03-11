حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إمكانية الولايات المتحدة إلحاق أضرار جسيمة إضافية بالبنية التحتية الإيرانية، مشيراً إلى أن واشنطن قد "تدمرها في غضون ساعة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب يوم الأربعاء للصحفيين في البيت الأبيض، ورداً على سؤال حول الإجراءات العسكرية اللازمة لإنهاء الحرب مع إيران، قائلاً: "المزيد من نفس الشيء"، وأوضح أن الضربات السابقة لحقت أضراراً بالبحرية الإيرانية والقوات الجوية وأجهزة الدفاع الجوي والقيادة الإيرانية.

وأضاف ترامب: "نترك بعض الأهداف إذا أزلناها، أو يمكننا إزالتها بحلول ظهر اليوم، في غضون ساعة. لن يتمكنوا أبداً من إعادة بناء ذلك البلد"، مشيرًا إلى أن العمليات لم تنته بعد، قائلاً: "لقد ضربناهم بقوة أكبر من أي دولة أخرى في التاريخ تقريباً، ولم ننته بعد".