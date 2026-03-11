استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات الأربعاء 11-3-2026، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4966 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 6385 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 7450 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 8514 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 59600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 264785 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 425700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.37% إلى نحو 5173 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.