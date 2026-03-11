إعلان

نائب محافظ الدقهلية يناقش سداد مستحقات شركة الكهرباء للمنطقة الصناعية بجمصة

كتب : رامي محمود

04:13 م 11/03/2026
    اجتماع الأمانة الفنية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة
    اجتماع الأمانة الفنية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة
    اجتماع الأمانة الفنية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة
    اجتماع الأمانة الفنية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة
    اجتماع الأمانة الفنية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة
ترأس الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، اليوم، برئاسة اجتماع الأمانة الفنية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة لاستعراض ومناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمطالب واحتياجات المنطقة الصناعية، ووضع التوصيات اللازمة بشأنها تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة المنطقة الصناعية في اجتماعه الدوري المقبل.

سداد فواتير الكهرباء ومستحقات القيمة الايجارية:


كما تناول الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمنطقة الصناعية بجمصة، من بينها: سداد مستحقات شركة الكهرباء عن استهلاك محطات الرفع بالمنطقة، وسداد تكاليف توصيل الكهرباء للمرحلتين الثالثة والرابعة لشركة نقل الكهرباء، وتحصيل مستحقات القيمة الإيجارية لشغل مقر جمعية مستثمري جمصة، وتعديل الشكل التعاقدي لاستغلال الورش الحرفية، وطرح عملية جديدة لاستئجار وسائل نقل للعاملين بالجهاز، وضم بعض الورش إلى أخرى تيسيرًا على السادة المستثمرين.

اهتمام بالغ بالمنطقة الصناعية ودعم المستثمرين:


أكد "مغربي" على ضرورة العمل جنبًا إلى جنب لصالح محافظة الدقهلية بصفة عامة، والمشروعات الصناعية والاستثمارية بصفة خاصة، ومطالبًا بالمضي قدمًا نحو تنفيذ أعمال التطوير المطلوبة بالمنطقة الصناعية على الوجه الأكمل.

كما أكد نائب المحافظ أن هناك اهتمامًا بالغًا ودعمًا كاملًا من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية للعمل على إنجاز كافة الموضوعات المتعلقة بالمنطقة الصناعية، ومتابعته الشخصية لإجراءات تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمار والمستثمرين بالمناطق الصناعية، تنشيطًا للصناعة، والعمل الجاد والمستمر من قبل جميع الأجهزة التنفيذية لتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج بمحافظة الدقهلية وتوفير فرص العمل لأبنائها.

وأشار "مغربي" إلى الجهود التي تبذلها الدولة، من خلال مختلف الجهات التنفيذية ، لتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، دعمًا للاقتصاد القومي، ودفعًا لعجلة التنمية الاقتصادية، وتنشيطًا وتشجيعًا للصناعة المحلية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس محمد السعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حامد عبد الخالق والمهندس محمد عطية وكيلي وزارة الكهرباء، والمحاسب عصام حجاج استشاري الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والمهندس محمد كلوب مدير عام إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، ، ومديري الإدارة الهندسية، وشئون المستثمرين، والشئون المالية بالجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية بجمصة.

