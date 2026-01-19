قررت النيابة العامة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية حبس المتهم بقتل ثلاثة أطفال بقرية الراهب 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك عقب اعترافه بارتكاب الواقعة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام من والد الأطفال، مؤكدًا وجود خلافات سابقة بينهما، وقال نصًا: "كنت عايز أحرق قلبه"، موضحًا أنه استدرج الصغار إلى منزل مهجور بالقرية، وأنهى حياتهم باستخدام قطعة قماش، ثم تركهم في مكان الجريمة ولاذ بالفرار.

وتعود تفاصيل الحادث إلى صباح أمس الأحد، عندما خرج الأطفال الثلاثة، شقيقان وابنة عمهما، من منازلهم في تمام الساعة العاشرة صباحًا متجهين إلى الدرس، إلا أنهم تأخروا عن العودة، ما دفع الأهالي إلى البحث عنهم.

وبعد فحص كاميرات المراقبة وتتبع آخر تحركاتهم، عُثر عليهم داخل منزل مهجور مبني بالطوب اللبن، وقد فارقوا الحياة.

وكانت الأجهزة الأمنية، بقيادة المقدم محمد المغربي، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، وبالتنسيق مع المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، قد تمكنت من ضبط المتهم خلال ساعات من وقوع الجريمة، وتحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كافة ملابسات الواقعة، في وقت خيم فيه الحزن على قرية الراهب عقب تشييع جثامين الأطفال الثلاثة مساء أمس وسط مشاركة واسعة من الأهالي.

