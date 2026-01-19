إعلان

"خنقهم وعلق جثثهم".. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بقتل أطفال المنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:19 ص 19/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المتهم بارتكاب جريمة قتل المنوفية
  • عرض 6 صورة
    المنزل المهجور محل جريمة قتل أطفال المنوفية
  • عرض 6 صورة
    ضحية حادث قتل قرية الراهب بالمنوفية
  • عرض 6 صورة
    عبدالله ضحية حادث قتل المنوفية
  • عرض 6 صورة
    وداع حزين لأطفال الراهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت النيابة العامة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية حبس المتهم بقتل ثلاثة أطفال بقرية الراهب 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك عقب اعترافه بارتكاب الواقعة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام من والد الأطفال، مؤكدًا وجود خلافات سابقة بينهما، وقال نصًا: "كنت عايز أحرق قلبه"، موضحًا أنه استدرج الصغار إلى منزل مهجور بالقرية، وأنهى حياتهم باستخدام قطعة قماش، ثم تركهم في مكان الجريمة ولاذ بالفرار.

وتعود تفاصيل الحادث إلى صباح أمس الأحد، عندما خرج الأطفال الثلاثة، شقيقان وابنة عمهما، من منازلهم في تمام الساعة العاشرة صباحًا متجهين إلى الدرس، إلا أنهم تأخروا عن العودة، ما دفع الأهالي إلى البحث عنهم.

وبعد فحص كاميرات المراقبة وتتبع آخر تحركاتهم، عُثر عليهم داخل منزل مهجور مبني بالطوب اللبن، وقد فارقوا الحياة.

وكانت الأجهزة الأمنية، بقيادة المقدم محمد المغربي، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، وبالتنسيق مع المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، قد تمكنت من ضبط المتهم خلال ساعات من وقوع الجريمة، وتحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كافة ملابسات الواقعة، في وقت خيم فيه الحزن على قرية الراهب عقب تشييع جثامين الأطفال الثلاثة مساء أمس وسط مشاركة واسعة من الأهالي.

اقرأ أيضًا..

خنقهم في منزل مهجور.. ضبط المتهم بقتل "أطفال المنوفية" الثلاثة (صور)

كانوا راجعين من الدرس.. العثور على جثث 3 أطفال داخل منزل مهجور بالمنوفية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضحايا حادث قتل المنوفية المنوفية جريمة قتل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة الذهب تكشف سبب قفزة سعر الأوقية عالميا في أول جلسات الأسبوع
اقتصاد

شعبة الذهب تكشف سبب قفزة سعر الأوقية عالميا في أول جلسات الأسبوع
فوري ترد: هل توقفت خدمة بيع تذاكر القطارات؟.. وتفاصيل أزمة السكة الحديد
اقتصاد

فوري ترد: هل توقفت خدمة بيع تذاكر القطارات؟.. وتفاصيل أزمة السكة الحديد
جريمة زنين.. رجلان متنكران بزي نسائي يقتلان سيدة ويسرقان ذهبها وفريق بحث
حوادث وقضايا

جريمة زنين.. رجلان متنكران بزي نسائي يقتلان سيدة ويسرقان ذهبها وفريق بحث
المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل مستوى قياسيا ببداية تعاملات اليوم الاثنين
اقتصاد

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل مستوى قياسيا ببداية تعاملات اليوم الاثنين
"ما أجملها" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

"ما أجملها" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح