كانوا راجعين من الدرس.. العثور على جثث 3 أطفال داخل منزل مهجور بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

02:49 م 18/01/2026

جثة - أرشيفية

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت قرية الراهب بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، بعد تغيب ثلاثة أطفال عن العودة إلى منازلهم في الموعد المحدد عقب انتهاء درسهم، ما أثار حالة من القلق بين أهالي القرية.

وبعد ساعات من البحث المكثف، كشفت كاميرات المراقبة عن تحركات الأطفال الأخيرة، والتي قادت إلى العثور عليهم داخل منزل مهجور مبني بالطوب النيئ في نطاق القرية.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الأطفال عُثر عليهما مشنوقين في سقف المنزل، بينما وُجدت الطفلة جثة هامدة في موقع الحادث، في واقعة صادمة هزت مشاعر الأهالي وأثارت حالة من الحزن والذهول.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني حول المكان، ونقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، وكشف أسباب الجريمة وهوية مرتكبيها.

ولا تزال التحقيقات جارية، فيما تسود حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية في انتظار ما ستسفر عنه تحريات الأجهزة الأمنية.

محافظة المنوفية جثة هامدة النيابة العامة الأجهزة الأمنية كردون أمني

