جنوب أفريقيا: استدعاء السفير الأمريكي لشرح انتقاداته

كتب : د ب أ

07:40 م 11/03/2026

قال وزير خارجية جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، إنه تم استدعاء السفير الأمريكي الجديد لدى البلاد لشرح انتقاده لسياسات الدولة، في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

وانتقد السفير ليون برنت بوزيل الثالث في اجتماع مع قادة الأعمال أمس الثلاثاء حكومة جنوب أفريقيا بسبب علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وقوانين التمييز الإيجابي التي تمنح فرصا للأشخاص من ذوي البشرة السمراء على حساب الأعراق الأخرى.

وتصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، حيث انتقد ترامب حكومة جنوب أفريقيا، واصفا سياستها الخارجية بأنها معادية لأمريكا، وسياساتها الداخلية بأنها معادية للبيض.

وتولى بوزيل، الناشط المحافظ الذي عينه ترامب كسفير في جنوب أفريقيا، مهام منصبه في بريتوريا الشهر الماضي.

