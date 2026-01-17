إعلان

صحة المنيا: تقديم خدمات علاجية مجانية لـ1283 مواطنًا بقرية هور (صور)

كتب : جمال محمد

12:27 م 17/01/2026
  • عرض 4 صورة
    قافلة هور الطبية
  • عرض 4 صورة
    قوافل صحة المنيا ٢
  • عرض 4 صورة
    قوافل صحة المنيا

المنيا - جمال محمد:

أكد الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية علاجية مجانية بقرية هور التابعة لمركز ملوي.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، على مدار اليومين السابقين، بمقر الوحدة الصحية بالقرية، بهدف التيسير على المواطنين وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة نجحت في تقديم 1283 خدمة طبية وعلاجية بالمجان، وتم توقيع الكشف الطبي على 812 حالة من المترددين، مع صرف الأدوية اللازمة وإجراء الفحوصات والتحاليل دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

وأشار "عمر" إلى أن القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية المتنوعة، شملت الكشف على 178 حالة باطنة، و221 حالة جراحة، و257 حالة أطفال، و96 حالة طب عيون، و60 حالة نساء وتنظيم أسرة، بما يضمن تقديم خدمة طبية شاملة لمختلف الفئات العمرية.

وأضاف وكيل الوزارة أن القافلة قدمت خدمات الفحوصات المعملية بإجراء تحاليل لـ38 عينة دم و27 عينة بول وبراز، إلى جانب تنفيذ 11 حالة موجات صوتية و10 حالات أشعة سينية، فضلًا عن فحص 112 مواطنًا ضمن مبادرات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.

واختتم وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة أولت اهتمامًا بالتثقيف الصحي، وتم عقد 6 ندوات توعوية استفاد منها 112 مواطنًا، كما جرى تحويل 21 حالة إلى المستشفيات المختصة لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة، مشددًا على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

محمود عمر عبد الوهاب وزارة الصحة قافلة طبية مبادرة حياة كريمة

