حرص المهندس عمرو لاشين على الاستماع لمطالب واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، موجّهًا المسئولين في الجهات المعنية بتلبيتها ضمن الإمكانيات المتاحة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.

فخر المحافظ بلقاء أبناءه من ذوي الإعاقة

أعرب محافظ أسوان عن فخره واعتزازه بلقاء أبناءه من ذوي الإعاقة خلال الحفل، مؤكّدًا أن تنظيم هذا الإفطار يأتي ضمن رؤية أسوان 2040، الهادفة إلى جعل المحافظة نموذجًا إقليميًا ناجحًا في التنمية المستدامة، مع التركيز على تمكين الإنسان وتعزيز دوره في المجتمع.

الأشخاص ذوي المم نماذج ملهمة

أكد المحافظ أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من نسيج المجتمع، ويمثلون طاقة أمل ونماذج ملهمة في التحدي والإصرار، وأن الاهتمام بهم يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إزالة المعوقات وتعزيز دمج ذوي الهمم

أشار محافظ أسوان إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا في إزالة أي معوقات خدمية أو مجتمعية قد تواجه أبناء المحافظة من ذوي الإعاقة. وأكد أن تنظيم الإفطار ليس مجرد لقاء رمزي، بل رسالة واضحة بأن الجميع شركاء في بناء مستقبل أفضل، وأن قصص النجاح الملهمة لهم تمثل وسام فخر للمحافظة.