ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع شرطة التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، نحو 4 أطنان من اللحوم ومصنعاتها والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة رقابية موسعة استهدفت مركز ومدينة أسيوط، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

قيادة ميدانية لحماية صحة المواطنين

وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، حيث ركزت على مواجهة محاولات تداول منتجات غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين ومنع أي مخاطر تهدد منظومة الأمن الغذائي.

استمرار الحملات وتكثيف الرقابة خلال رمضان

وأكد مدير المديرية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل منتظم، ولا تقتصر على فترات موسمية، بل تُعد جزءًا من خطة متكاملة لحماية المجتمع، تعتمد على التنسيق الدائم بين الجهات المعنية، مع تكثيف الجهود الرقابية طوال شهر رمضان لمكافحة الغش الغذائي.

رسالة حاسمة ودعوة للتعاون المجتمعي

وأشار إلى أن ضبط هذه الكميات يعكس سياسة حازمة بعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطن، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات ضارة، بما يعزز دور الرقابة المجتمعية إلى جانب الحملات الميدانية.