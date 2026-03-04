

أطلق متحف شرم الشيخ أولى فعاليات برنامجه التعليمي لشهر مارس، من خلال تنفيذ أول حصة متحفية داخل إحدى مدارس مدينة شرم الشيخ، في خطوة تستهدف تعزيز الدور المجتمعي والتعليمي للمتاحف، تنفيذًا لتوجيهات وزارة السياحة والآثار بتوسيع دائرة الاستفادة الثقافية خارج أسوار المتحف.

المتحف داخل المدرسة

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الحصة الأولى جاءت تحت عنوان "المتحف داخل المدرسة"، حيث قدم فريق العمل محاضرة تفاعلية ربطت بين موضوعات التراث والمناهج الدراسية. وشملت الفعالية تدريب الطلاب على مهارات البحث والملاحظة، وتحليل النماذج الأثرية المصورة، بما يسهم في تنمية قدراتهم العلمية وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.

وأوضح أن الحصة تضمنت كذلك نقاشات مفتوحة مع الطلاب، بهدف تعزيز مهارات التفكير النقدي، وترسيخ مفاهيم الهوية والانتماء من خلال التعرف على عناصر الحضارة المصرية القديمة.

الوصول إلى الطلاب داخل بيئتهم التعليمية

وأكد مدير المتحف، في تصريح اليوم، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن استراتيجية تستهدف الوصول المباشر إلى الطلاب داخل بيئاتهم التعليمية، وتفعيل دور المتحف كمؤسسة معرفية داعمة للعملية التعليمية، وليس مجرد قاعة عرض للقطع الأثرية.

وأشار إلى أن المبادرة تعكس رؤية حديثة تعتمد على التفاعل والمشاركة، بما يعزز ارتباط الطلاب بالتراث الوطني، ويجعل المتحف شريكًا أساسيًا في بناء الوعي الثقافي للأجيال الجديدة.

إعداد الطلاب معرفيًا قبل الزيارة الميدانية

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى إعداد الطلاب معرفيًا قبل تنظيم الزيارات التطبيقية إلى المتحف، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة تعليمية من الجولات الميدانية، ويسهم في رفع مستوى الوعي بقيمة التراث الحضاري المصري وأهميته في تشكيل الهوية الوطنية.

استمرار تنفيذ الحصص المتحفية

ولفت إلى استمرار المتحف في تنفيذ سلسلة من الحصص المتحفية بالتعاون مع المدارس خلال الفترة المقبلة، دعمًا لرسالته التعليمية، وترسيخًا لدوره المجتمعي في تنمية وعي الأجيال الناشئة، وتحفيزهم على التفاعل الإيجابي مع تاريخهم وحضارتهم.