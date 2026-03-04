لقيت طفلة تبلغ 11 عاما مصرعها في الكويت إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة، في ظل تواصل الهجمات الإيرانية على مدن خليجية عدة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند إن "مستشفى الأميري استقبل.. حالة إصابة لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما من المقيمين في البلاد، وذلك إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة".

وتابع أنه "جرى الإنعاش في سيارة الإسعاف أثناء نقل الطفلة إلى المستشفى، استمرت محاولات الإنعاش فور وصولها إلى مستشفى الأميري لمدة تقارب نصف ساعة، إلا أنها فارقت الحياة جراء الإصابة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الكويتي أنه يتصدى حالياً لموجة من الصواريخ والمسيرات التي تم رصدها في أجواء دولة الكويت.

وقال الجيش الكويتي في بيان له على موقع إكس: "تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش أن القوات المسلحة تتعامل حاليًا مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي تم رصدها في أجواء دولة الكويت، حيث تقوم بتنفيذ مهامها في التصدي لها واعتراضها".



وتابع الجيش الكويتي في بيانه: "تؤكد رئاسة الأركان الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي وأجواء البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين".