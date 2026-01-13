إعلان

محافظ الشرقية: تنفيذ 14 مشروعًا لتحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية

كتب : ياسمين عزت

01:24 م 13/01/2026
    محافظ الشرقية تنفيذ 14 مشروعًا لتحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية (2)
    محافظ الشرقية تنفيذ 14 مشروعًا لتحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية (4)
    محافظ الشرقية تنفيذ 14 مشروعًا لتحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية (1)

الشرقية ياسمين عزت

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة 14 مشروعًا بقطاع تحسين البيئة، بتكلفة إجمالية بلغت 245 مليونًا و200 ألف جنيه، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمنظومة البيئية، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن المشروعات المنفذة تستهدف تحسين مستوى الخدمات البيئية من خلال إنشاء الحوائط الساندة، وتجميل مداخل المدن، وتطوير منظومة النظافة العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيًا، وإزالة أي معوقات قد تعرقل التنفيذ، لضمان سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأشار المحافظ إلى أن عام 2025 شهد تنفيذ مشروعات بيئية متنوعة بإجمالي 14 مشروعًا، شملت إنشاء حوائط ساندة بأطوال بلغت 3 كيلومترات و840 مترًا، إلى جانب تغطية ترع ومصارف بطول كيلومتر و100 متر، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

أبرز المشروعات المنفذة:

أبو كبير:

الانتهاء من إنشاء حائط ساند بطول 300 متر، بتكلفة 7 ملايين و600 ألف جنيه.

أولاد صقر:

تنفيذ حوائط ساندة بطول 340 مترًا، بتكلفة 23 مليونًا و400 ألف جنيه.

ديرب نجم:

إنشاء حائط ساند بطول 300 متر، بتكلفة 12 مليونًا و900 ألف جنيه.

فاقوس:

تنفيذ حائط ساند بطول كيلومتر واحد، بتكلفة 9 ملايين و100 ألف جنيه.

صان الحجر:

إنشاء حائط ساند بطول 500 متر، بتكلفة 13 مليونًا و800 ألف جنيه.

منشأة أبو عمر:

الانتهاء من أعمال تجميل وتطوير مدخل المدينة، بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه.

الزقازيق:

تنفيذ أعمال تغطية بطول كيلومتر و100 متر، إلى جانب إنشاء حوائط ساندة بطول كيلومتر و400 متر، بتكلفة إجمالية بلغت 170 مليونًا و300 ألف جنيه.

مشتول السوق:

رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال شراء صناديق قمامة، بتكلفة 118 ألف جنيه.

منيا القمح:

رفع كفاءة النقطة الوسيطة، بتكلفة 5 ملايين و500 ألف جنيه.

وأكد محافظ الشرقية استمرار العمل على تنفيذ مشروعات بيئية جديدة خلال الفترة المقبلة، دعمًا لمسيرة التنمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تدعيم الخدمات المحلية بالشرقية تنفيذ 14 مشروعا لتحسين البيئة بالشرقية

