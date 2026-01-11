إعلان

بالصور- محافظ البنك المركزي يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بقرى نصر النوبة

كتب : إيهاب عمران

04:11 م 11/01/2026
    مشروع شتلات قصب السكر
    محافظ البنك المركزى ووزير الزراعة فى أسوان
    محافظ البنك المركزى ووزير الزراعة ومحافظ أسوان
    زيارة محافظ البنك المركزى ووزير الزراعة لقرى نصر النوبة
    مشروعات تعمل بالطاقة الشمسية فى قرى أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

أجرى عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، زيارة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والزراعية بقرى مركز ومدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، وذلك بحضور روضة الحلبي ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إلى جانب عدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية والمجتمعية والشعبية.

وشملت الجولة تفقد نموذج الري بالطاقة الشمسية (المرحلة الأولى) بقرية أرمنا، إلى جانب تفقد نموذج زراعة قصب السكر بطريقة الشتل تحت نظام الري بالتنقيط والطاقة الشمسية، وذلك ضمن برنامج دعم صغار المزارعين بالتعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي، وتحت رعاية البنك المركزي المصري، بقرية عنيبة.

ويُقام المشروع على مساحة 62 فدانًا بقرية أرمنا، ويعتمد على الري بالتنقيط باستخدام شرائح الطاقة الشمسية في زراعة محصول قصب السكر، كما شملت الجولة تفقد عدد من الزراعات الأخرى التي تعتمد على الري بالطاقة الشمسية على مساحة 40 فدانًا بالقرية ذاتها.

وخلال الزيارة، جرى عقد لقاءات مباشرة مع المزارعين المستفيدين من هذه المشروعات الحيوية، كما شهد محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة ومحافظ أسوان عرض اصطفاف للميكنة الزراعية، ولقاءً مع مستفيدي النماذج التنموية.

وفي ختام الجولة، تم تسليم 8 جرارات زراعية مجهزة بالمعدات والمحاريث للمستفيدين بمحافظات أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط، بالإضافة إلى توزيع 7 ماكينات خياطة، بواقع 4 ماكينات لسيدات نصر النوبة، و3 ماكينات لسيدات بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار دعم التمكين الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة.

