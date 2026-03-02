البنتاجون ينفي وجود مؤشر على أن إيران كانت ستهاجم أمريكا أولًا



وكالات

قال مصدران مطلعان، إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقروا، في اجتماعات مغلقة مع موظفي الكونجرس أمس الأحد، أنه لا توجد معلومات مخابراتية تشير إلى أن إيران كانت تخطط لمهاجمة القوات الأمريكية أولًا.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، يوم السبت، أعنف الهجمات على إيران منذ عقود، مما أسفر عن مقتل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، وإغراق سفن حربية إيرانية، وضرب أكثر من 1000 هدف حتى الآن.

لكن تصريحات أمس الأحد أمام الكونجرس بدت وكأنها تقوض إحدى الحجج الرئيسية التي ساقها كبار المسؤولين في الإدارة لتبرير الحرب.

قالوا للصحفيين، في اليوم السابق، إن الرئيس دونالد ترامب قرر شن الهجمات لأسباب منها مؤشرات على أن الإيرانيين قد يضربون القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ربما بشكل استباقي.

وقال أحد المسؤولين، إن ترامب لم يكن ليجلس مكتوف الأيدي ويترك القوات الأمريكية في المنطقة تتلقى الهجمات.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، ديلان جونسون، في وقت سابق، إن مسؤولي البنتاجون أطلعوا موظفي لجان الأمن القومي الديمقراطية والجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب، على مدى أكثر من 90 دقيقة، على الهجوم الأمريكي الجاري على إيران.

وأكد مسؤولو الإدارة، في الإفادة، أن الصواريخ الباليستية الإيرانية والقوات التابعة لها في المنطقة تشكل تهديدًا وشيكًا لمصالح الولايات المتحدة، لكن مصدرين قالا لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إنه لم تكن هناك معلومات مخابراتية عن عزم طهران على مهاجمة القوات الأمريكية أولًا.

وقال ترامب، إن الهجوم، الذي من المتوقع أن يستمر لأسابيع، يهدف إلى ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، وكبح جماح برنامجها الصاروخي، والقضاء على التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة وحلفاءها.

وحث الإيرانيين على الانتفاض والإطاحة بالحكومة.

ومع ذلك، اتهم الديمقراطيون ترامب بشن حرب اختيارية، وانتقدوا حججه للتخلي عن محادثات السلام التي قالت سلطنة عمان، التي تقوم بدور الوساطة في المحادثات، إنها لا تزال واعدة.

ودفع ترامب، دون تقديم أدلة، بأن إيران في طريقها قريبًا إلى امتلاك القدرة على ضرب الولايات المتحدة بصواريخ باليستية.

وقالت مصادر مطلعة، إن تقارير المخابرات الأمريكية لم تدعم ادعاءه بشأن الصواريخ، وبدا أنه مبالغ فيه.

وتأتي التساؤلات حول مبررات الحرب في الوقت الذي كشف فيه الجيش الأمريكي أمس الأحد عن أول خسائر بشرية بين صفوف القوات الأمريكية في الصراع، وفقا للغد.